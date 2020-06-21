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الرئيس الأمريكي يحث على إبطاء اختبارات الكشف عن كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

الرئيس الأمريكي يحث على إبطاء اختبارات الكشف عن كورونا

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت لآلاف من أنصاره إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبارات الكشف عن واصفا إياها بأنها "سلاح ذو حدين" أدت إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة.

 

وقال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات لخمسة وعشرين مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى.

 

وأضاف ترامب أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما لم يكن كثيرون يضعون كمامات خلاله " عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات. ولذلك طلب من معاوني إبطاء الاختبارات".

 

وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.

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وأضاف المسؤول "كان يمزح بشكل واضح. إننا نتصدر العالم في الاختبارات وأجرينا أكثر من 25 مليون اختبار".

 

وقال ترامب إن الاجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت "حياة مئات الآلاف". ولكنه قال إن أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه "بعمل خارق" للرد على الجائحة.

 

وفي حقيقة الأمر بدأت ولايات أمريكية كثيرة في تسجيل زيادات مثيرة للقلق في معدلات الإصابة بكورونا و لا سيما في الجنوب والغرب وذلك في الوقت الذي كان ترامب يتحدث فيه أمام أكبر تجمع في صالة مغلقة بالولايات المتحدة منذ شهور.

 

ويقول خبراء في الصحة إن توسيع اختبارات الكشف عن الفيروس يسهم في بعض،وإن لم يكن كل، الزيادة في الحالات . ويصفونها أيضا بأنها وسيلة أساسية في مكافحة انتشار المرض الذي تم اكتشافه فيما لا يقل عن 2.23 مليون شخص عبر الولايات المتحدة حتى يوم السبت.

 

وطبقا لإحصاء وفقا لرويترز فقد أودى مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 119 ألف أمريكي حتى الآن .

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