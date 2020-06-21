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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات من أوائل الدول التي مدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا فعالا ورياديا في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، وهو ما يعكس مدى اعتناء واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالصحة العالمية.
وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تضامنت ومدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، حيث بدأت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريان الرئيسي للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنهم الإستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة بالمساعدات المرتبطة بفيروس كوفيد 19 .
وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل إخلاص في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، متعاونة مع المنظمات الدولية المعنية.
يذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخا حافلا بالبذل والعطاء، وتشارك بفاعلية في المجال الإنساني، وخاصة تقديم المساعدات إلى المتضررين في المناطق المنكوبة التي تشهدها الكوارث.
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