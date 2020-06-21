الإمارات من أوائل الدول التي مدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كورونا بالعالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تلعب دورا فعالا ورياديا في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كوفيد-19 (كورونا المستجد)، وهو ما يعكس مدى اعتناء واهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بالصحة العالمية.



وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تضامنت ومدت يد العون والتعاون لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19، حيث بدأت بالتخطيط المبكر للعديد من المبادرات الإنسانية التي من شأنها محاصرة انتشار الفيروس.

Advertisements

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشريان الرئيسي للعمليات اللوجستية للمنظمات الدولية حيث تتواجد مخازنهم الإستراتيجية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، وتعد المستجيب الأول للأزمات العالمية وخاصة بالمساعدات المرتبطة بفيروس كوفيد 19 .

وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بكل إخلاص في الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا، متعاونة مع المنظمات الدولية المعنية.

يذكر أن لدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخا حافلا بالبذل والعطاء، وتشارك بفاعلية في المجال الإنساني، وخاصة تقديم المساعدات إلى المتضررين في المناطق المنكوبة التي تشهدها الكوارث.