الإمارات.. إجراء فحوصات فيروس كورونا المستجد لموظفي حكومة عجمان اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

تبدأ دائرة الموارد البشرية في عجمان، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإجراء فحوصات فيروس «كورونا» المستجد لموظفي حكومة عجمان، اليوم.



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ويأتي إجراء الفحوصات، ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، للحفاظ على سلامة الموظفين، بما یتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامیة إلى الحد من انتشار الفيروس.

وأكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي- مدير عام دائرة الموارد البشرية أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لموظفي حكومة عجمان حرصاً على سلامتهم في ظل الظروف التي يعيشها العالم حالياً جراء تفشي فيروس «كورونا» .

وأشار إلى أن الدائرة قامت بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والمستقلة بإمارة عجمان لتوجيه جميع موظفيها المواطنين، وغير المواطنين لإجراء الفحص الخاص بفيروس «كورونا» المستجد مجاناً، حيث تم التنسيق مع الجهات، وفق المواعيد المعدة لفحوصات الموظفين حسب المجموعات من اليوم إلى يوم الخميس المقبل من الساعة 9 صباحاً وحتى 1:30 ظهراً في مقار الجهات .