تكدس وزحام أمام لجان الثانوية العامة في أول أيام الامتحانات"صور"

توافد طلاب الثانوية العامة قبل قليل على لجان الامتحانات مرتدين الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما التزم بعض الطلبة بالتباعد الاجتماعى كإجراء وقائى واحترازى للوقاية من كورونا، فيما تسلمت الشرطة اللجان من الخارج لتأمينها بشكل كامل.

ورصدت الكاميرات حالة الزحام الشديد والتكدس والطواطبير أثناء دخول الطلال إلى لجان الامتحانات أثناء الكشف الطبي عليهم وقياس درجة الحرارة .

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة أتمت الاستعدادات لتأمين وتعقيم لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، موضحا إنه تم نقل 100 مليون منتج إلى اللجان بين كمامات والتى وصلت إلى 33 مليون كمامة، وجوانتيات وأغطية أحذية وأدوات تعقيم وبوابات التعقيم الذاتي.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، ويؤدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية والخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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