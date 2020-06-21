شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب إجراء صيانة دورية لمحطات مياه الشرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن إحلال وتجديد محطات مياه الشرب للقضاء على مشكلة انقطاعات المياه فى بعض المحافظات، على أن يكون هناك جدول زمنى للإحلال والتجديد يعتمد على معلومات دقيقة عن كفاءة كل محطة والقدرة الاستيعابية والطاقة الانتاجية، ومن ثم يتم وضع خطة عاجلة للبدء بالمحطات الأكثر تهالك أو تلك التى فى حاجة ماسة لإجراء صيانة لتحسين مستوى الخدمة وفى نفس الوقت للحفاظ على هذه الأصول.

ولفت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك عدد من المحطات لم يتم عمل صيانة دورية لها منذ سنوات، مما يجعلها أكثر عرضة للتهالك، وفى حال حدوث ذلك سيتطلب الأمر مزيد من الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة إصلاح هذه المحطات، ولهذا لابد من عمل الصيانة بشكل دوري لكافة المحطات على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

ولفت عضو اللجنة، إلى أن اللجنة أوصت بضرورة إجراء الصيانة الدورية اللازمة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، على أن يكون هناك تقرير نصف سنوي عن أعمال الصيانة الدورية للمحطات بمختلف المحافظات، وذلك لتحسين مستوى الخدمة فى قطاع مياه الشرب.

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ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.