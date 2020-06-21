"ملابس تعقيم كاملة وكواشف حرارية" تظهر في تأمين لجان الثانوي بالوادي الجديد -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

نفذت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد سلسلة إجراءات احترازية لتأمين لجان اختبارات الثانوية العامة الـ12 على مستوى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مشددة.

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تركيب بوابات تعقيم وتوزيع بدل تعقيم كاملة للمراقبين على الاختبارات وواقيات وغطاء رأس وأحذية معقمة وأجهزة كشف درجات الحرارة لتوقيع الكشف الطبي على الطلبة أثناء دخول اللجان، كما جرى فحص الطلاب بأجهزة حديثة للكشف عن وسائل اتصالات حديثة أو هواتف محمولة قد تستخدم في الغش.

أضاف الزملوط، تخصيص حافلات لطلبة مناطق درب الأربعين بمركز باريس، وقرى أبو منقار بمركز الفرافرة والمناطق البعيدة والنائية بباقي المراكز لنقل الطلبة لمقار لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة.