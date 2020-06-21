بالصور.. طلاب الثانوية العامة يتوافدون على اللجان في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
بدأ، منذ صباح اليوم الأحد، الآلاف من طلاب الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، التوافد على لجان الامتحان بمختلف أنحاء المحافظة؛ في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، بامتحان مادة اللغة العربية.
كان رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أعلن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وأخرى فرعية بكل إدارة تعليمية، تضم ممثلًا عن مديرية الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف؛ للتعامل الفوري مع حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس "كورونا" المُستجد، مؤكدًا على وجود تنسيق تام مع مديرية الأمن بشأن تأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابات، وتأمين غرفة الكنترول وتجهيز الاستراحات المُخصصة للمشرفين على الامتحانات.
يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية هذا العام 44 ألفًا و788 طالبًا وطالبة، مقسمين إلى 17 ألف و564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و20 ألف و122 طالب وطالبة بشعبة "علمي علوم"، و7 آلاف و102 طالب وطالبة بشعبة "علمي رياضة"، وذلك أمام 162 لجنة رئيسية بمختلف أنحاء المحافظة.
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