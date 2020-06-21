المنهج مكتوب على الحوائط.. محافظ قنا يأمر بمسح جدران لجان الثانوية العامة -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء أشرف غريب الداودي، صباح اليوم الأحد، لجنة نقادة الثانوية بنين، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على طلاب الثانوية العامة، حرصا على سلامتهم.

ولاحظ المحافظ أن بعض جدران لجان الاختبار مدون عليها معلومات من مقررات مناهج الثانوية العامة، فأمر رئيس اللجنة بسرعة مسح الجدران من أي مناهج أو معلومات قبل صعود الطلاب إلى اللجان.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة قنا، ومراكزها الـ9، لهذا العام يبلغ 17 ألفً و821 طالبًا وطالبة موزعين على 65 لجنة رئيسية، تضم 1273 لجنة فرعية.، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة عن 14 طالب وفقا لما قررته وزارة التربية والتعليم، تنفيذا للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد