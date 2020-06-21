كورونا في هولندا: 49 ألفا و710 إصابات و6108 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أمستردام- (د ب أ):
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في هولندا إلى 49,710 حالات حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6108 حالات. وتعافى 186 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.
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