بالصور- توافد 47 ألف طالب على لجان امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

بدأ 47 ألف و180 طالبًا وطالبة في التوافد على لجان الثانوية العامة في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، والبالغ عددها 146 لجنة موزعة على 8 إدارات تعليمية، وذلك وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويؤدى الطلاب امتحان اللغة العربية في تمام الساعة العاشرة صباحًا ولمدة 3 ساعات، بنظام "البوكليت" - دمج ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة معًا، وفقًا لجدول الامتحانات المعدل للعام الدراسي 2019/ 2020.

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والتزم الطلاب بالوقوف على مسافات وفقا للعلامات الإرشادية التي وضعتها مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية خارج المدارس، لتنظيم دخول الطلاب عبر 145 بوابة تعقيم ذاتي تحتوى على مواد مطهرة ومعقمة أقرتها وزارة الصحة والسكان.

ومن جانبه، قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جرى تسليم الطلاب مستلزمات الحماية من الكمامات وغطاء الأحذية والجل المعقم والجوانتي.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى تجهيز 31 استراحة للمراقبين والمصححين ورؤساء اللجان بواقع 22 استراحة للرجال و9 للسيدات، مزودة بـ" مبردات المياه، الثلاجات، المراوح الهوائية، التليفزيونات، والأثاث اللازم للإقامة" ما يوفر سبل الراحة للمعلمين.