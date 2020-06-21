حملة ترامب تجمع تبرعات قيمتها 74 مليون دولار في مايو

قالت حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار في مايو وهو ما يقل عما جمعه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة خلال نفس الشهر وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويمثل هذا المبلغ صعودا من 61.7 مليون دولار تم جمعها في أبريل نيسان كما يأتي جمع هذه التبرعات مع استعداد الرئيس لعقد أول فعالية رئيسية في حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى وقف معظم الحملات

بتجمع حاشد في توسلا بأوكلاهوما .

وصعد بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

وحقق بايدن تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي العامة بسبب أزمتي جائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية بسبب وحشية الشرطة في مدن أمريكية كثيرة.

وجمع بايدن واللجنة الوطنية الديمقراطية في مايو 80.8 مليون

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دولار في أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد.

ومع ذلك استمر تفوق ترامب المالي على بايدن وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل .

ويقوم الرئيس بحملة لإعادة انتخابه منذ 2017 وكان لدى حملته 108.1 مليون دولار نقدا بشكل مباشر في نهاية مايو.

وكان لدى بايدن الذي بدأ حملته في أبريل نيسان 82.4 مليون دولار.

وأنفقت حملة ترامب أيضا أكثر مما أنفقته حملة بايدن في مايو وبلغ حجم النفقات 24.5 مليون دولار ذهب أكثر من نصفها للدعاية السياسية. وأنفقت حملة ترامب أيضا نحو نصف مليون دولار على بنود قانونية خلال الشهر وهو ما يقل بشكل طفيف على ما أنفقته على المحامين في أبريل.