ترامب يطالب بالسجن عاماً لمن يحرق العلم الأمريكي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتماد قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد، على جريمة الحرق المتعمد للعلم الأمريكي وفقا لموقع روسيا اليوم.
وقال الرئيس الأمريكي يوم السبت أمام تجمع حاشدفي مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما: "قبل يومين، هدم المتطرفون اليساريون في بورتلاند بولاية أوريغون تمثال جورج واشنطن، ولفوه في علم أمريكي وأضرموا النار في العلم".
وأضاف ترامب: "يجب أن نصدر قانونا، إذا قام شخص ما بحرق العلم الأمريكي، فسيعاقب بالسجن لمدة عام واحد".
في الوقت الراهن، لا يحظر القانون الأمريكي حرق العلم الأمريكي، لأن هذا الحق، وفقا لتفسير المحكمة العليا، مضمون بموجب التعديل الدستوري الأول للبلاد بشأن حرية التعبير.
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