كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب يستعد لاعلان قيود التأشيرة الجديدة خلال يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعلن قيودًا جديدة على التأشيرات خلال يومين لمنع دخول بعض العمال الأجانب وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل الذي دمره جائحة فيروس كورونا

وصرح لقناة فوكس نيوز: "سنعلن شيئًا ما غدًا أو في اليوم التالي عن التأشيرات".

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة، قال ترامب القليل جدًا.

وأضاف "أنت بحاجة إليهم للأعمال التجارية الكبرى حيث يوجد أشخاص معينون يأتون منذ فترة طويلة، لكنهم لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من الاستبعاد وهم مشدودون للغاية.. وقد نلتزم بشدة لفترة من الوقت."

ورفض ترامب، الذي كان من المتوقع أن يعلن قيود جديدة، تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال منتقدون إن ترامب بدا على استعداد لاستخدام هذا الوباء لتحقيق هدفه القديم المتمثل في الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. إن موقفه المتشدد بشأن الهجرة هو أمر محوري في عرضه للناخبين حيث يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

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حثت الشركات الأمريكية الكبرى، خاصة في قطاع التكنولوجيا، ترامب على الامتناع عن منع تدفق العمال الأجانب إلى الولايات المتحدة، قائلة إن ذلك سيضر بالاقتصاد.

سيكون الإجراء الجديد الخطوة الأخيرة لترامب لتقييد الهجرة استجابة للوباء وتداعيات الاقتصاد.

وفي أبريل، أمر ترامب بفرض حظر مؤقت على بعض الأجانب من الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة.

كما أعلن عن قواعد جديدة تركز على الصحة في مارس تسمح بالترحيل السريع للمهاجرين الذين يتم القبض عليهم عند الحدود وتقطع فعليًا الوصول إلى نظام اللجوء الأمريكي.

وفي الوقت نفسه، أعلن أن الحدود البرية مع كندا والمكسيك ستكون مغلقة أمام المعابر غير الضرورية، وهو إجراء تم تمديده عدة مرات.

