كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر الصين تسجل 26 إصابة جديدة بكورونا بينها 22 حالة في بكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغ البر الرئيسي للصين، اليوم الأحد، عن 26 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في 20 يونيو، بانخفاض عن 27 في اليوم السابق، مدفوعًا إلى حد كبير بآخر تفشي لـ COVID-19 في العاصمة الصينية، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان، وهو نفس اليوم السابق، إن 22 من بين الإصابات الجديدة في بكين.

وأبلغت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة عن أول حالة لها في أحدث موجة في 11 يونيو. وقد ارتبط الانبعاث بمركز طعام بالجملة في جنوب غرب بكين. أصيب حتى الآن 227 شخصًا في المدينة في أحدث تفشي للمرض.

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وأبلغ البر الرئيسي للصين عن ست حالات جديدة بدون أعراض، أولئك الذين أصيبوا بالفيروس التاجي ولكن لم تظهر عليهم أي أعراض، بانخفاض عن سبع حالات في اليوم السابق. وظهر في بكين ثلاث حالات جديدة.

لا تحتسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض كحالات مؤكدة وكجزء من حصيلة العدوى الرسمية.

حتى الآن، يوجد في الصين 83،378 حالة مؤكدة. تم تتبع الاصابات الاولى لسوق هوانان للمأكولات البحرية فى مدينة ووهان بوسط الصين فى ديسمبر. ولم يتم تسجيل وفيات جديدة فى البر الرئيسى للصين فى 20 يونيو.

