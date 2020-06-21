كتب هاني نصر العربي في الأحد 21 يونيو 2020 09:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب ينتقد الاحتجاجات ويدافع عن الاستجابة الوبائية مع تجمع الحشود في تلسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب ألقاه أمام ساحة ممتلئة في أول تجمع سياسي له منذ أشهر، الاحتجاجات المناهضة للعنصرية ودافع عن تعامله مع الفيروس التاجي يوم السبت في محاولة لإعادة تنشيط حملته لإعادة انتخابه، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

ألقى الرئيس، الذي يستمتع بحشود كبيرة وتوقع أن تكون أول مسيرة له ملحمية، باللوم على وسائل الإعلام لإحباط الحضور واستشهد بالسلوك السيئ من قبل المتظاهرين في الخارج، لكنه لم يعترف على وجه التحديد بأن العديد من المقاعد في مركز BOK الذي يبلغ عدد مقاعده 19000 مقعد كانت فارغة.

سعى ترامب إلى استخدام الحدث لإعادة الزخم إلى حملته بعد تعرضه لانتقادات بسبب تعامله مع الفيروس التاجي وموت جورج فلويد، وهو رجل أسود توفي في حجز شرطة مينيابوليس.

وقد حرمه الحشد، على الأقل في الوقت الحالي، من القدرة على تسليط الضوء على الحماس لترشيحه كميزة على منافسه الديمقراطي المتوقع، نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي تجنب أحداث الحملة الكبيرة.

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رفض ترامب الانتقادات لقراره بعقد أول اجتماع له منذ 2 مارس في تلسا، موقع أكثر حالات العنف العنصري دموية ضد الأمريكيين السود منذ حوالي 100 عام.

كما استخدم الرئيس، الذي شجع على رد عسكري على المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بينما اتهم بإظهارعدم التعاطف مع محنة الأمريكيين السود، خطابه لاستهداف بعض المتظاهرين.

وقال ترامب مشجعًا لأنصاره "يحاول الغوغاء اليساريون المخلوعون تخريب تاريخنا، وتدنيس آثارنا - آثارنا الجميلة - هدم تماثيلنا ومعاقبة واضطهاد أي شخص لا يمتثل لمطالبهم بالسيطرة المطلقة والشاملة"