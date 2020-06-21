آسفي .. تمويل 57 مشروعا مدرا للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

أعلن المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بآسفي، عبد الحكيم العمارتي، عن تمويل ومواكبة حوالي 57 مشروعا مدرا للدخل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الأيام القادمة.

وأوضح السيد العمارتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل لتسليم شيكات بقيمة 500 ألف درهم لفائدة دفعة أولى تتألف من 11 حاملا لمشاريع مدرة للدخل، أن هذه الأنشطة المدرة للدخل تروم تسهيل الاستقلالية والإدماج السوسيو-اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مداخيل قارة.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المشاريع المدرة للدخل تسعى إلى وضع الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب. وتندرج هذه العملية في إطار تنفيذ خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي، لاسيما في شقه المتعلق بالإعاقة، من خلال إنجاز جيل جديد من البنيات الاجتماعية تحت اسم “مراكز توجيه الأشخاص في وضعية إعاقة”.

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وشدد على أن مهمة هاته المراكز تتمثل في تقديم الدعم المالي للأشخاص في وضعية إعاقة والدعم التقني على شكل كراسي متحركة وأطراف متحركة، إلى جانب دعم تعليم لفائدة هذه الفئة المجتمعية. وجرى حفل تسليم الشيكات لفائدة حاملي المشاريع المدرة للدخل، على هامش اجتماع للجنة الإقليمية للتنمية البشرية، برئاسة عامل الإقليم الحسين شينان.

يذكر أن الدفعة الأولى ستتلوها في الأيام القادمة، عملية ثانية ستهم 46 مشروعا آخرا لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وتشرف على هذه العملية مؤسسة التعاون الوطني بتعاون مع عدد من الشركاء، من ضمنهم الوكالة الوطنية للنهوض بالتشغيل والكفاءات، التي تقدم الاستشارة والتوجيه والمواكبة.