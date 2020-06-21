كورونا في النقب: إغلاق مدرسة اقرأ ومدرسة اللقية متعددة المجالات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس اللقية المحلي عن تعليق الدراسة في مدرسة اقرأ ومدرسة اللقية متعددة المجالات، اليوم الأحد، وذلك كإجراء احترازي، بعد أن تبين أن مدرسا من طاقم تدريس مدرسة اللقية متعددة المجالات أصيب بفيروس كورونا المستجد، كما تبين أن طالبا في مدرسة اقرأ أصيب بالفيروس، بالإضافة لمعلمة تم الإعلان عن إصابتها سابقا.

وأكد أنه ستعقد، اليوم، جلسة لتقييم الأوضاع واتخاذ القرارات المطلوبة لمنع تفشي الوباء في القرية.

وأضاف المجلس المحلي في اللقية أن "الطالب من مدرسة اقرأ سافر في حافلة من اللقية إلى كلية (سبير) برفقة طلاب آخرين. يرجى من جميع من كان على اتصال به أو بالمرضى الآخرين التحلي بالمسؤولية ودخول الحجر الصحي لمدة 14 يوما. كما يتوجب على جميع من يدخل أو دخل الحجر الصحي أن لا يخالط أحدا من العائلة أو من خارج العائلة قبل التأكد من إجراء فحص، وأن تكون النتيجة سلبية لفيروس كورونا".

وختم المجلس بالقول إنه "أهلنا الكرام في اللقية، لا نريد أن يتفشى المرض بيننا، ونريد أن نحافظ على صحة الجميع وكبار السن والمرضى المزمنين، لهذا نرجوكم باتخاذ كافة سبل الوقاية وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بدون استخفاف أو استهتار .نرجو من الجميع الوقاية من الكورونا بواسطة المحافظة على بعد بمسافة مترين على الأقل، ارتداء القناع الواقي، عدم المصافحة وغسل اليدين بالماء والصابون".