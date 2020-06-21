اعتقال مشتبهين بإطلاق النار على شخص بشفاعمرو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة، فجر اليوم الأحد، مشتبهين (66 و21 عاما) من طيرة الكرمل، بضلوعهما في جريمة إطلاق النار على شخص من مدينة شفاعمرو، الليلة الماضية، وإصابته بجراح وصفت بأنها بين المتوسطة والطفيفة.

ووفقا لادعاء الشرطة، تم إحالة المشتبهين للتحقيق، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب تمديد اعتقالهما على ذمة التحقيق. وتعود خلفية الحادث لخلاف مادي.

يذكر أن المصاب يبلغ من العمر 43 عاما، تعرض مساء أمس السبت، للإصابة في جريمة إطلاق نار بمدينة شفاعمرو، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.