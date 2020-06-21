بيكيه مهدد بالإيقاف بسبب ريال مدريد!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدافع برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، قد يواجه عقوبة الإيقاف بعد تصريحاته عن ريال مدريد عقب مواجهة إشبيلية.
وتعادل برشلونة مع مضيفه إشبيلية سلبيًا ليفقد نقطتين في سباق الصدارة، وقال بيكيه في تصريحات عقب المباراة "سيكون من الصعب الفوز بهذا الدوري، سنفعل كل شيء ممكن، لكننا سنخسر بضع نقاط، بالنظر إلى الأمور التي حدثت في الجولتين الماضيتين، سيكون من الصعب على ريال مدريد أن يخسر النقاط".
وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن تصريحات بيكيه من الممكن أن تفسر كاتهام للتحكيم بمجاملة ريال مدريد، خاصة بعد إلغاء هدف لفالنسيا في لقاء الفريقين.
وأشارت إلى أنه إذا تمت إدانة بيكيه فستعاقبه لجنة المسابقات، إلا أن تلك العقوبة قد تطبق في بداية الموسم الجديد، لأن الأمر يتطلب بعض الوقت لاتخاذ القرار.
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