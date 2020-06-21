يوفنتوس يفكر في زيدان مجددا لخلافة ساري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي عاد للتفكير في خليفة لمدربه الحالي، ماوريسيو ساري، لقيادة تدريبه بدء من الموسم الكروي القادم.

وخسر ساري منذ أيام قليلة لقبه الثاني مع يوفنتوس هذا الموسم، بعدما فرط في كأس إيطاليا لصالح نابولي، ومن قبله لقب السوبر أمام لاتسيو.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن مسؤولي يوفنتوس سينتظرون معرفة مصير الفريق في بطولة الكالتشيو، وكذلك موقف ريال مدريد في دوري الأبطال.

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وتنتظر ريال مدريد مباراة إياب صعبة في دور الـ16 أمام مانشستر سيتي، وفي حالة خروجه سيفكر مسؤولو يوفنتوس مجددًا في التعاقد مع زيدان، سواء قرر الريال عدم استمراره، أو قرر هو نفسه الرحيل.

وكان ريال مدريد قد تلقى خسارة قاسية في مباراة الذهاب أمام السيتي بنتيجة (2-1)، على ملعبه "سانتياغو برنابيو".

ولم يخرج زيدان مطلقًا من دائرة تفكير مسؤولي يوفنتوس، والذين يخططون للهجوم عليه حال توديع الريال دوري الأبطال من دور الـ16، من أجل خلافة ساري في تورينو.