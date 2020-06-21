الجيش الإسرائيلي يحذر من ارتفاع خطر الإصابة بكورونا بالإمكان المغلقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليمات للمستشفيات في البلاد، وطالبتها الاستعداد لإعادة الفتح الفوري لأقسام كورونا، وذلك بسبب الارتفاع اليومي بمعدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتحذيرات من موجة ثانية لكورونا.

وشملت التعليمات كافة المستشفيات والمراكز الطبية، علما أنه تم في الأسبوع الماضي وبسبب الارتفاع في معدلات الإصابة بالفيروس، فتحت أقسام كورونا في بعض المستشفيات، بضمنها مستشفى "مائير" في كفار سابا، ومستشفى "هعيمق" في العفولة، كما افتتحت وحدة العناية المركزة لمرضى كورونا في مستشفى "تال هشومير".

وتزامنت هذه التعليمات مع صدور تقرير عن شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، وحذر من خلاله من ارتفاع مخاطر الإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة، وأوصى بفرض تقييدات على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

ويأتي هذا التقرير للجيش بعد تقرير نسب إليه، ونشر أمس السبت، وحذر من خلاله من دخول إسرائيل إلى موجة ثانية من فيروس كورونا، وذلك وفقا لما ورد في تقرير لـ"مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على كورونا".

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن مركز المعلومات لوحدة الاستخبارات العسكرية نشر صباح اليوم الأحد، تقريرا أوضح بوجود مخاطر مرتفعة للإصابة بفيروس كورونا في الأماكن المغلقة.

وحيال هذه المخاطر، أوصى التقرير بفرض تقييدات على التجمهر والاحتفالات في الأماكن المغلقة والقاعات، على أن تجرى الاحتفالات في المناطق والأماكن المفتوحة، وكذلك تشديد الإجراءات من أجل أن يلتزم الجمهور باستعمال الكمامات.

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كما يوصي التقرير بإنشاء فواصل عازلة بين المتواجدين في الأماكن المغلقة والمساحات المشتركة، ويدعو كذلك إلى تركيز وتكثيف حملة التوعية للجمهور بشأن ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كورونا خلال المكوث بالإمكان المغلقة.

وأوضح أن الوزارة تتابع المعدلات اليومية للإصابة بالفيروس، علما أن هناك زيادة في انتشار الفيروس في الأيام الأخيرة، مبينا بأن المعدل اليومي يقترب من تسجيل 300 إصابة، مؤكدا بأنه لا يهم تسمية ذلك موجة ثانية أم لا، وإنما الأهم "الاستعداد لمعدل الارتفاع اليومي والعمل على وقفه".

ووسط هذه التحذيرات، سجلت، يوم السبت، 294 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن عن وفاة مصاب لترتفع الوفيات إلى 305.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة، وصل عدد المرضى النشطين إلى 4668، بعدما كان انخفض إلى 1900 في نهاية أيار/مايو، فيما سجلت 20633 إصابة منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، حيث تعافى من الفيروس 15659 مريضا.

ومع الارتفاع بالإصابات، كثفت وزارة الصحة وصناديق المرضى من إجراء الفحوصات لاكتشاف كورونا، حيث أجري، يوم الجمعة، 12765 فحصا، بينما، أمس السبت، أجري 5032 فحصا، بينها 2.8% من الفحوصات أتت نتائجها موجبة، أي الإصابة بالفيروس.

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