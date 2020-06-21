كسوف الشمس في البلاد والمنطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت الشمس في سماء البلاد والمنطقة العربية، صباح اليوم الأحد، كسوفًا جزئيًا استمر ساعتين وخمس دقائق.
وأوضحت الجمعية الفلكية الفلسطينية في القدس أن الكسوف هو كسوف حلقي، ولكنه شوهد في شكله الجزئي فقط في فلسطين.
والكسوف الحلقي للشمس يختلف عن الكسوف الكلي، ولوحظ حدوث الكسوف في الجزء الأيمن من الشمس بالنسبة للراصد من البلاد.
وبدأ الكسوف عند الساعة 07:25 وكانت ذروته في الساعة 08:24 دقيقة، وانتهى في تمام الساعة 9:30 صباحًا، ونسبة الاحتجاب في قرص الشمس %35.63 في مدينة القدس.
كما حذرت الجمعية من النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بلا استخدام نظارات ومرشحات خاصة بالكسوف، لخطره على العين.
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