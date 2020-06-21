"السرايا" يستضيف "أموات يافا" بعد تخفيف قيود كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدّد مسرح السرايا العربي في مدينة يافا نشاطاته الثقافية، أول من أمس الجمعة، بعد التخفيف من قيود وزارة الصحة بخصوص عمل المؤسسات الثقافية في فترة كورونا، باستضافة فيلم "أموات يافا".

وتخللت الأمسية نقاشًا بعد عرض الفيلم، أدارته المخرجة عايدة قعدان، بحضور بطلة الفيلم الفنانة ربى بلال عصفور ومخرج الفيلم الفنان رام ليفي.

ويأتي هذا الافتتاح على الرغم من الإغلاق المفروض على مناطق متعددة في يافا "للتأكيد على أنّ الثقافة ليست أقلّ أهمية، ولنعيد لحياتنا أجواء الثقافة وكل القيم التي تحملها" كما أعلن المسرح.

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ومن ضمن نشاطات المسرح القريبة عرض عملين مسرحيين جديدين هما "أيام التنظيم" من تأليف د. أيمن إغبارية وإخراج محمد عيد وبطولة الفنانين: يوسف سويد، مكرم خوري، وروضة سليمان، ومسرحية الأطفال "قمر صناعي" من كتابة وإخراج ميلاد قنيبي وبطولة نهاد علي وديمة تايه.

كما يعود مسرح السرايا مع قائمة نشاطات متعددة من ضمنها أمسيات موسيقية، أولها كونسرت "إلى فيروز: فرقة قرار والفنانة ليان ناصر"، وعروض أفلام من ضمنها "طريق سيدي" للفنان نزار حسن.