تعرّف على آخر إحصائية بأعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم

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جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: كشفت آخر إحصائية بأعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ حول العالم أن أعداد المصابين بلغت 8.81 ملايين شخص.، كما أن 462960 شخصاً توفوا جراء الفيروس. Advertisements ووفقاً لوكالة ” رويترز” أنه تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات في الصين في ديسمبر عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 119630 حالة وفاة ومليوني و263791 حالة إصابة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 49976 حالة وفاة ومليون و67579 حالة إصابة. فيما جاءت روسيا في المركز الثالث مسجلة 8002 حالة وفاة و576952 حالة إصابة.

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