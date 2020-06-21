شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يدعو لإبطاء اختبارات كورونا: "سلاح ذو حدين" والان نبدء بالتفاصيل
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت لآلاف من أنصاره إنه طلب من المسؤولين الأمريكيين إبطاء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد واصفا إياها بأنها "سلاح ذو حدين" أدت إلى اكتشاف عدد أكبر من حالات الإصابة.
وقال ترامب إن الولايات المتحدة أجرت الآن اختبارات لخمسة وعشرين مليون شخص وهو ما يزيد بكثير عن دول أخرى.
وأضاف ترامب أمام حشد انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما لم يكن كثيرون يضعون كمامات خلاله " عند إجراء اختبارات بهذا الحجم ستجد عددا أكبر من الأشخاص وعددا أكبر من الحالات. ولذلك طلب من معاوني إبطاء الاختبارات".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن ترامب كان يمزح بشأن دعوته لإبطاء الاختبارات.
وأضاف المسؤول "كان يمزح بشكل واضح. إننا نتصدر العالم في الاختبارات وأجرينا أكثر من 25 مليون اختبار".
وقال ترامب إن الاجراءات التي اتخذها لحظر دخول مسافرين من الصين وأوروبا أنقذت "حياة مئات الآلاف". ولكنه قال إن أجهزة إعلام "الأخبار الكاذبة" لم تنسب إليه فضل فعل ما وصفه "بعمل خارق" للرد على الجائحة.
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