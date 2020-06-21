افاد مصدر امني في البصرة، الاحد، بأن مسؤول خلية الازمة بالمحافظة لقي مصرعه واصيب معاونه بحادث سير. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسؤول خلية الازمة في البصرة واثق المالكي لقي مصرعه واصيب معاونه علي طه بحادث سير اثناء توجهه الى بغداد". واضاف المصدر انه "تم نقل المصاب الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع مسؤول خلية الازمة في البصرة واصابة معاونه بحادث سير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.