احمد راضي في سطور

وفيما يلي مقتطفات من حياته:

أحمد راضي هميش الصالحي (ولد في 21 نيسان 1964 – توفي 21 حزيران 2020)، لاعب كرة قدم عراقي سابق. يعد من أبرز لاعبي العصر الذهبي للكرة العراقية.

برزت مواهبه في سن مبكر مع نادي الزوراء العراقي الذي شهد تألقه، بعدها تألق أحمد راضي في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية والتي أُقيمت في المغرب عام 1983 وبعدها لعب مع المنتخب الوطني وواصل تالقه مع المنتخب الأول حتى كان له دور بوصول العراق لنهائيات كأس العالم، كما حقق بطولة كأس الخليج خاصةً عام 1988 مع المنتخب العراقي حيث حصل على لقب هداف البطولة كما أُختير في هذا العام كأفضل لاعب في آسيا.

دخل أحمد المجال السياسي في العراق حيث أصبح عضوًا في مجلس النواب العراقي عن كتلة جبهة التوافق العراقية عام 2008 وأصبح عضوًا في لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

اهم إنجازاته:

-الدوري العراقي 5 مرات.

-كأس العراق 7 مرات

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-بطولة ام المعارك مرة واحدة 1991

-دوري ابطال العرب 3 مرات.

-وصيف ابطال آسيا 1988

-تاهل لكاس العالم 1986

-تأهل للاولمبياد 1984 و1988