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2020-06-21 | 07:46
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تنشر وكالة الخليج 365، اخر صورة للنجم الدولي الراحل احمد راضي في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد بعد وفاته فجر اليوم الاحد.
وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.
ونال فيروس كورونا من النجم الدولي السابق قبل ان يلحق طائرته الخاصة التي كان من المقرر ان تتوجه الى عمان في تمام الساعة الثانية فجراً.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.