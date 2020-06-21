رياضة 2020-06-21 | 07:46 81,318 مشاهدة تنشر وكالة الخليج 365، اخر صورة للنجم الدولي الراحل احمد راضي في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد بعد وفاته فجر اليوم الاحد. وتوفي راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، فجر اليوم بعد تدهور حالته الصحية جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد. Advertisements ونال فيروس كورونا من النجم الدولي السابق قبل ان يلحق طائرته الخاصة التي كان من المقرر ان تتوجه الى عمان في تمام الساعة الثانية فجراً.

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