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وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي بسبب كورونا

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2020-06-21 | 07:18

وفاة النجم الدولي السابق احمد راضي بسبب كورونا

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توفي النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد اصابته بفيروس المستجد "كوفيد 19".

وكان راضي، يتواجد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعة أيام، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.

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وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة امس، ليتوفاه الاجل قبل ان يلحق بطائرته الى عمان فجر اليوم.

 

وكان من المفترض ان يغادر احمد راضي الى العاصمة الأردنية عمان في تمام الساعة الثانية فجراً بتوقيت بغداد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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