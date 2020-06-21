صربيا تسجل أول انتخابات عامة في أوروبا منذ عزل كورونا

الخليج 365الأحد 2020/6/21 10:36 ص بتوقيت أبوظبي
يتوجه الناخبون في صربيا لصناديق الاقتراع اليوم الأحد، لانتخاب برلمان جديد في أول انتخابات عامة في أوروبا منذ سريان إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ويأتي هذا الاستحقاق الانتخابي ليسجل أول نتخابات عامة في أوروبا منذ عزل كورونا قبل نحو 3 أشهر، مع توقع فوز تكتل المحافظين الحاكم بأغلبية مريحة.
وسيتم تزويد مراكز الاقتراع بكمامات وأجهزة لتعقيم اليدين ليستخدمها الناخبون البالغ عددهم 5.5 مليون ناخب، ومن المتوقع إحجام معظمهم عن المشاركة خوفا من العدوى.
وقد تتأثر أيضا نسبة المشاركة في الانتخابات الصربية بسبب حملة مقاطعة من جانب بعض أحزاب المعارضة، التي تقول إن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة بسبب قبضة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش القوية على وسائل الإعلام.
وأشارت أحدث استطلاعات للرأي إلى توقع حصول حزب الشعب الصربي المحافظ بزعامة فوتشيتش على نحو 50% من الأصوات، نظرا لإداراته الناجحة في مواجهة فيروس كورونا.
ومن المتوقع أن يأتي الحزب الاشتراكي، شريك فوتشيتش في الحكم، بالمركز الثاني بحصوله على نحو 10%.
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