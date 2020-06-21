جمع 80 مليون دولار.. بايدن يتفوق على ترامب في تبرعات مايو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تفوق المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب مرشح الجمهوريين في حصيلة التبرعات خلال شهر مايو/أيار الماضي، حيث تمكن من جمع 80.8 مليون دولار وهو أكبر مبلغ يتم جمعه خلال شهر واحد.

وقالت حملة إعادة انتخاب ترامب يوم السبت إن الرئيس واللجنة الوطنية الجمهورية جمعا تبرعات بلغت 74 مليون دولار خلال الشهر نفسه.

ويمثل هذا المبلغ صعودا من 61.7 مليون دولار تم جمعها في أبريل/ نيسان كما يأتي مع عقد ترامب أول فعالية رئيسية في حملته الانتخابية منذ أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى وقف معظم الحملات بتجمع حاشد في توسلا بأوكلاهوما يوم السبت.

وصعد بايدن نائب الرئيس السابق من جمع التبرعات في الأشهر الأخيرة منذ أن أصبح المرشح الفعلي للحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجري في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحقق بايدن تقدما على ترامب في استطلاعات الرأي العامة بسبب أزمتي جائحة فيروس كورونا والاضطرابات الأهلية بسبب وحشية الشرطة في مدن أمريكية كثيرة.

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ورغم تخطي بايدن قيمة تبرعات منافسه الجمهوري خلال مايو استمر تفوق ترامب المالي وذلك طبقا لإقرارات قدمتها الحملتان بشكل منفصل يوم السبت.

ويقوم الرئيس بحملة لإعادة انتخابه منذ 2017 وكان لدى حملته 108.1 مليون دولار نقدا بشكل مباشر في نهاية مايو أيار. وكان لدى بايدن الذي بدأ حملته في أبريل نيسان 82.4 مليون دولار.

وأنفقت حملة ترامب أيضا أكثر مما أنفقته حملة بايدن في مايو أيار وبلغ حجم النفقات 24.5 مليون دولار ذهب أكثر من نصفها للدعاية السياسية.

وأنفقت حملة ترامب أيضا نحو نصف مليون دولار على بنود قانونية خلال الشهر وهو ما يقل بشكل طفيف على ما أنفقته على المحامين في أبريل/ نيسان.