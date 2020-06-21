شكرا لقرائتكم الإمارات.. شاهد كسوف الشمس يمر من دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع أول أيام الصيف، شهدت سماء دولة الإمارات صباح الأحد كسوفا حلقياً للشمس هو الثاني خلال 6 أشهر.

فقد صادف كسوف الشمس مع أطول نهار في العام، وهو اليوم الذي يسمى بالانقلاب الصيفي حيث تصل الشمس لأقصى ميل لها شمالا.

وترفق "الخليج 365" مقطع فيديو يظهر مشاهدة واضحة من كسوف الشمس الذي شهدته إمارة دبي صباح اليوم.

ويشهد العالم كسوفا حلقيا للشمس خلال ساعات بالتحديد صباح اليوم وذلك بنهاية شوال عند اقتران شهر ذى القعدة لعام 1441هـ ، وهى ثالث ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف خلال عام 2020م، وأول كسوف بهذا العام.

وسيكون كسوفاً جزئياً في جنوب شرق أوربا، وفي قارة آسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، كذلك شمال أستراليا.

وفي قارة إفريقيا ماعدا الجزء الجنوبي والغربي منها.

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كما يُرى حلقياً في مناطق مختلفة في كلٍ من (الكونغو– جمهورية أفريقيا الوسطى – إثيوبيا – باكستان– الهند – الصين – جنوب السودان – أريتريا – اليمن – عُمان).

ويغطي قرص القمر عند ذروة الكسوف الحلقي حوالي 99% من كامل قرص الشمس.

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أما بالنسبة إلى الدول العربية، فإن المناطق التي ستشاهد الكسوف الحلقي تقع داخل شريط ضيق يبدأ من جنوب السودان، ويكون عرضه هناك 65 كيلومتراً ويتجه شرقاً ويستمر بالتناقص، ليمر فوق اليمن ثم السعودية ثم سلطنة عمان، ويصبح عرضه في شرق السلطنة 33 كيلومتراً فقط، وفي حين أن أجزاء من هذه الدول ستشهد الحدث ككسوف حلقي، فإن باقي أجزاءها وباقي الدول العربية ستشهده ككسوف جزئي.

إياكم والنظر مباشرة

يشار إلى أن مختصين كانوا حذروا من النظر المباشر للشمس أثناء فترة كسوف الشمس اليوم الأحد، نظير ما يخلفه ذلك من أضرار صحية على العين بسبب أشعة الشمس الشديدة.

إلى ذلك، أكد أخصائي أول بصريات بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض الدكتور عبدالله المزنعي، لـ"العربية.نت"، أن ذلك يؤدي إلى احتراق مركز البصر solar retinopathy، ويصاب الشخص بغشاوة بالنظر في الحالات المتوسطة، وفقدان البصر في منطقة الوسط للحالات المتقدمة، وأيضا قد يعاني من بعض الأعراض كالصعوبة في تمييز الأشكال أو الرؤية الضبابية وبقع سوداء في مجال الرؤية والحساسية الشديدة من الضوء.