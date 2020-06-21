قبل إنطلاق اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة.. "شاومينج" يعلن تسريب امتحان اللغة العربية

قبل انطلاق اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة وجه "شاومينج بيغشش ثانوية عامة " رسالة للطلاب قبل بداية امتحان اللغة العربية، والمقرر انعقاده بعد ساعات، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2020، والتي تأتي في ظل جائحة كورونا.

وكتب “شاومينج” على الجروب الخاص به على “واتس آب”: “يا شباب الامتحان هينزل بعد اول ربع ساعه من الوقت المدرس هيقعد يحل فيه كل سؤال يتحل هبعته هنا علطول، لحد ما يخلص علي خير ان شاء الله”.

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة قريبة من النماذج الاسترشادية.. والتسريبات “شائعات”

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة بالتعاون مع وزارات الصحة والتنمية المحلية والداخلية والقوات المسلحة وجهات الدولة المعنية استعدت لامتحانات الثانوية العامة التي ستبدأ غدًا، بشكل غير مسبوق.

وأضاف وزير التعليم في مقطع فيديو، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت، أشكر المحافظين ومديري مديريات التربية والتعليم ورؤساء اللجان، فهم جيش من المصريين الحريصين على الطلاب.

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وتابع أن الوزارة والجهات المعنية سعت إلى توفير أفضل بيئة ممكنة لإجراء الامتحانات بهدوء، ووفرت كل أنواع التأمين، مؤكدًا أن الامتحانات بمستوى الطالب المتوسط وقريبة جدًا من النماذج الاسترشادية التي وضعتها الوزارة، والمراجعات التي نشرتها عبر موقع thanaweya.net

وأوضح وزير التعليم أن مراجعات ليلة الامتحان سيتم تكرير نشرها على الموقع على مدار ليالي امتحانات المواد المختلفة ناصحا الطلاب بالتركيز في المذاكرة دون الشعور بالقلق، قائلًا إن كل الدولة قائمة على توفير بيئة صالحة لهم.

وطالب وزير التعليم بضرورة عدم الالتفات لمواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص ما يسمى بـ«التسريبات»، مؤكدًا أن كل تلك الأمور لا حقيقة لها ومجرد شائعات، مشيرا إلى أن المصادر الموثوقة هي مواقع وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس الوزراء، وأن عدا ذلك لا صحة له.

ودعا أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بعدم مرافقة أبنائهم إلى أماكن عقد امتحاناتهم منعًا للتجمعات، حرصًا على عدم انتشار فيروس كورونا، ناصحًا أي طالب يعاني من أعراض الإصابة بألا يغامر بالحضور للامتحانات