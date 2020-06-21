اليوم.. ماراثون الثانوية العامة يصطدم بكورونا.. الصحة تبدأ خطة التأمين بـ 560 عربة إسعاف والمحافظات ترفع درجة الاستعداد

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة وسط مخاوف كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت وزارتي التربية والتعليم والصحة خطة الاستعداد لتأمين الطلاب وكل المشرفين على عملية الامتحانات.

أعلنت محافظات مصر الاستعداد لماراثون الثانوية العامة المقر انطلاقها اليوم الأحد 21 يونيه 2020، وذلك بتعقيم وتطهير كافة المدارس ورفع درجة الاستعداد والإجراءات الوقائية، مع توفير كواشف الحرارة والمطهرات وأدوات التعقيم وكمامات للطلاب والمراقبين.

وزارة الصحة

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وبدأت وزارة الصحة والسكان اليوم الأحد خطتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة على أن يتم نشر 560 سيارة إسعاف فى محيط اللجان المقرر عقد الامتحانات بها لنقل أى حالة اشتباه إصابة بكورونا واتباع خطط الإخلاء المقررة لأقرب مستشفى مجهز لاستقبال الحالات.

وتتضمن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة لوزارة الصحة توفير سيارة إسعاف مجهزة داخل مقرات التصحيح، وتشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة، برئاسة الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف لمتابعة البلاغات الواردة من داخل اللجان.

وتشمل الخطة توجيه وزيرة الصحة والسكان بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة التأمين الطبي للطلاب داخل اللجان برئاسة الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالإضافة إلى غرف أخرى داخل مقرات فروع الهيئة على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة سير العمل وإرسال تقرير يومي إلى الغرفة الرئيسية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير فريق طبي يتكون من (أطباء، تمريض، زائرات صحيات) للعمل داخل لجان الامتحانات، لافته إلى أن الفريق الطبي سيتواجد باللجان قبل دخول الطلاب للتأكد من تطهير وتعقيم اللجان، والتأكد من مسافات للتباعد بين الطلاب داخل اللجان بحيث تكون المسافة بين الطالب والآخر لا تقل عن مترين، بالإضافة إلى التأكد من التهوية الجيدة للجان.