مرتضى منصور يشن هجومًا حادًا على إثيوبيا ويتحدث لأول مرة عن الأزمة الليبية

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما على إثيوبيا بسبب سد النهضة، مؤكدا أن جيش مصر قوي ويستطيع الرد في أي وقت، ومصر صبرت كثيرًا، ولكن للصبر حدود، احذروا غضبة المصريين، ورئيس مصر وجيش مصر.

وتابع مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن المياه أهم من الرغيف، والرغيف بيتعمل من الميه.

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ومن جهة آخرى قال مرتضى منصور، إنه تلقى تهديدات من ليبيا عن طريق رسالة واتس آب، يهددني باغتيالي وإرسال جثتي إلى أبوسنيدة.

وأضاف رئيس الزمالك: “لا تهز شعرة من راسي ولا تخشى من قطر ولا موزة ولا أبوسنيدة”.

وكانت وزارة الخارجية قد قالت في وقت :"إنه إلحاقاً لبيان تأييد حكومة المملكة العربية السعودية لمبادرة إعلان القاهرة بشأن ليبيا، التي جرى الإعلان عنها، في السادس من شهر يونيو 2020م، والتي سعت إلى حل سياسي للأزمة الليبية ووقف إطلاق النار وحقن الدماء، والمحافظة على وحدة الأراضي الليبية، بما تقتضيه المصلحة".