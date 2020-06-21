العثور على 215 جثة في مقابر جماعية في المكسيك

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غوادالاخارا: عثر على 215 جثةً على الأقل بين يناير ومايو في تسع مقابر جماعية قرب غوادالاخارا في ولاية خاليسكو في غرب المكسيك، كما أعلن السبت مدعي عام الولاية.

استخرجت 157 جثةً في يناير، و58 جثة أخرى خلال أشهر مارس وإبريل ومايو، وفق ما أعلن المدعي العام جيراردو أوكتافيو سوليس خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو.

سيجري أيضًا تحليل خمس مقابر جماعية أخرى ويمكن لذلك أن يرتفع عدد الجثث المكتشفة، وفق سوليس. ولم تتراجع الأنشطة الإجرامية في المكسيك رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

يرجع خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان العنف الذي ينهش المكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت ضد الجريمة المنظمة منذ 2006.

مذاك، سجلت نحو 287 ألف عملية قتل في البلاد، لكن من غير الواضح كم منها مرتبطة بالحرب القائمة بين العصابات الإجرامية.

