ترمب مخاطبًا أنصاره في تولسا: أنتم محاربون

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تولسا: أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء السبت في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما بأنصاره "المحاربين" لأنهم جاؤوا للمشاركة في أول مهرجان انتخابي له منذ جمّدت في الولايات المتّحدة كلّ التجمّعات قبل ثلاثة أشهر بسبب تفشّي وباء كوفيد-19.

قال ترمب مخاطبًا أنصاره "أودّ أن أشكركم، أنتم محاربون"، مندّدًا بـ"وسائل الإعلام المضلّلة" التي قال إنّها لا تروّج سوى للأخبار "السلبية".

وكان فريق الحملة الانتخابية للرئيس الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات نوفمبر أقرّ قبل ذلك بقليل بأنّ حجم المشاركة في التجمّع أتى أقلّ من المتوقّع، معتبرًا أنّ السبب في ذلك هو تصرفات "متظاهرين راديكاليين" و"أسبوع من التغطية الإعلامية التهويلية".

