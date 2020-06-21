قبل نقلها.. محافظ الدقهلية يتابع إجراءات توزيع أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة



محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأحد ،مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بمدرسة الشهيد محمد أمين الباز المشتركة "الناصرية سابقا"، للوقوف على مدى سلامة ودقة الإجراءات التى تم اتخاذها،لضمان وصول أوراق الامتحانات للجان على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

رافق محافظ الدقهلية الدكتور أحمد هيكل مدير عام التعليم العام والمشرف علي امتحانات الثانوية العامة وذلك لوجود عذر لدي وكيل وزارة التربية والتعليم كون نجلته تؤدي الإمتحان هذا العام.

وتابع مختار سير الإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع قوات الأمن المسئولة، بدءا من تأمين مركز توزيع الأسئلة حتى الانتهاء من توزيعها على اللجان الفرعية،مشيدا بالجهود المتميزة التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لضمان الحيادية والشفافية، ووجه الشكر للقائمين على المنظومة التعليمية بالدقهلية.

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وأشار محافظ الدقهلية إلى وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى، والعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان والحيادية للطلاب.

وأكد مختار، أن الحكومة ممثلة في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية تقوم بمجهودات متميزة فى توزيع وتسليم أوراق أسئلة امتحانات الثانوية العامة على اللجان الفرعية،وضمان وصولها فى مواعيدها المحددة فى سرية وأمان بالتعاون والتنسيق بين جهات متعددة، حتى تصل الورقة للطالب فى لجنته.

من جانبه أوضح مدير عام التعليم العام والمشرف على لجان الثانوية العامة بالمحافظة أن هناك 28 خط توزيع لأوراق الأسئلة لتصل إلى 156 لجنة على مستوى المحافظة تبدأ عملها من الساعة الخامسة والربع صباحا ويتم تأمينها تماما بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية.