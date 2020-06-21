بعد ساعات.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة بامتحان اللغة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك وسط إجراءات طبية احترازية مشددة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان ما يقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية.

وتتضمن كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا، يجيب عنها خلال 3 ساعات فقط، ويبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وتبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.