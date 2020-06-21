محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
يؤدي طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية، وذلك من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا، وذلك وسط إجراءات طبية احترازية مشددة منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدن الامتحان ما يقرب من 653 ألف طالب وطالبة، موزعين في 3133 لجنة على مستوى الجمهورية.
وتتضمن كراسة امتحان اللغة العربية 50 سؤالا، يجيب عنها خلال 3 ساعات فقط، ويبلغ عدد صفحات كراسة الامتحان 28 صفحة، وتبلغ الدرجة الكلية لـ إمتحان اللغة العربية 80 درجة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد ساعات.. انطلاق ماراثون الثانوية العامة بامتحان اللغة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.