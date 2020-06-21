حوادث الأسبوع| انتحار شاب بسبب "الزواج" وغرق عروس يوم زفافها وحبس شيري هانم وزمردة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهد الشارع المصري جرائم ووقائع خلال الأسبوع الماضي. ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن ذلك.



"شيري هانم وزمردة".. من السوشيال للحبس والتهمة دعارة وإيحاءات جنسية

عدد كبير من الاتهامات وجهت الفترة الماضية لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، المهتمين بصناعة الفيديوهات وبثها؛ نظرًا للمخالفات القانونية التي يتم ارتكابها عبر منصاتهم الاجتماعية؛ ما جعلهم عرضة للمساءلة القانونية.

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"شبكة مزاجو".. كواليس جديدة في واقعة فيديو إباحي مثير للجدل بالجيزة

كواليس جديدة كشفتها التحريات عن نشاط شبكة للأعمال المنافية للآداب المعروفة إعلاميا ب"شبكة مزاجو" التي ضبط أفرادها بعد تداول فيديو إباحي أثار حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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إحالة مهندس مزيف بتهمة النصب على شركة عقارات للجنح

أمرت نيابة التجمع الجزئية، بإحالة "ش. ذ"، مهندس مزيف، إلى محكمة الجنح في اتهامه بالنصب على صاحب شركة عقارات.

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بالفستان الأبيض.. غرق عروس ليلة زفافها بترعة في المنيا

تحولت الزغاريد إلى صراخ وعويل، والفرح إلى مأتم، وذلك بعد غرق عروس في ليلة زفافها، إثر سقوط سيارة تستقلها بترعة في ديرمواس بالمنيا.

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مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بالأسلحة النارية بسوهاج

قُتل عامل وأصيب أخر، في مشاجرة بالأسلحة النارية بين الجيران، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

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انتحار شاب شنقًا لعدم قدرته على تدبير نفقات الزواج بالفيوم

أقدم شاب على الانتحار شنقًا، داخل منزله بالفيوم، لعدم قدرته على إيجاد فرصة عمل، واقتراب موعد زفافه، ومروره بأزمة مالية.

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