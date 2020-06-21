محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ):
أعلنت الصين اليوم الأحد عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الوقت الذي تواصل فيه بكين محاربة تفشي جديد للمرض متمركز في أكبر سوق زراعي في المدينة.
وذكرت السلطات الصحية في الصين أن من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن 22 حالة في بكين وثلاث في مقاطعة خبي المحيطة بها.
وتم الإبلاغ عن حالة واحدة قادمة من الخارج فى مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين.
تم الإبلاغ عن 227 حالة إصابة بالفيروس في العاصمة منذ 11 يونيو الجاري، عندما تم تتبع مجموعة من الإصابات جرت بسوق شينفادي للجملة .
ومنذ ذلك الحين اتخذت المدينة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وفرض الاغلاق على الأحياء، وحظر كل السفر غير الضرور.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مع استمرار تفشي الجائحة في بكين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.