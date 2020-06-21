كورونا عالميا: الإصابات تقترب من 9 ملايين والوفيات 463 ألفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حول العالم 8 ملايين وقرابة 700 ألف شخص، توفي منهم 463 ألفا، فيما تواصل دول القارة الأميركية تسجيل معدلات إصابات قياسية بالفيروس، كما تخطت المليونين و500 ألف إصابة.

وتم تسجيل الإصابات في أكثر من 210 دول ومناطق، تتصدرها الولايات المتحدة بأكثر من مليونين و200 ألف إصابة وأزيد من 121 ألف وفاة، ثم البرازيل بأكثر من مليون إصابة وأزيد من 48 ألف وفاة.

وتحتل روسيا المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بأكثر من 776 ألفا وأزيد من 8 آلاف وفاة، ثم الهند بأكثر من 395 ألف حالة إصابة مؤكدة وأزيد من 12 ألف وفاة.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء السبت، أقل من 600 وفاة إضافيّة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وفق إحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز.

وأحصت الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس، 568 وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

ونجحت الولايات المتحدة لفترة وجيزة في خفض عدد الإصابات الجديدة إلى ما دون 20 ألف إصابة يوميا، لكن هذا العدد عاود الارتفاع منذ أيام متخطّياً عتبة الـ30 ألف إصابة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما أنه أمر السلطات الصحية في البلاد بخفض أعداد الفحوصات التي تجريها يوميا، لأن إجراء مزيد من الفحوصات يعني تسجيل مزيد من الإصابات.

كما أعلنت حملة ترامب أن الفحوصات المخبرية أظهرت أن ستّة من منظمي التجمّع الانتخابي في تولسا مصابون بالفيروس.

Advertisements

وقال مدير اتصالات الحملة الانتخابية تيم مورتو، في بيان إن ستة أعضاء من الفريق ثبتت إيجابية نتائجهم من بين مئات الاختبارات التي أجريت، وتم وضعهم في الحجر الصحي على الفور، مضيفا أنه لن يسمح لأي شخص مصاب أو من اختلط به بالمشاركة في تجمع انتخابي اليوم.

وعلى الرغم من أن المرض يتقدم حاليا بخطى متسارعة في أميركا اللاتينية، تبقى القارة الأوروبية الأكثر تضررا بوباء كوفيد-19 مع تسجيل مليونين و505 آلاف و650 إصابة على الأقل و192 ألفا و416 وفاة.وسجل أكثر من نصف الإصابات في روسيا والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا.

وفي البرازيل، تجاوز عدد الإصابات عتبة المليون، مما يشير إلى أن الوباء خارج عن السيطرة في أكبر دولة بأميركا اللاتينية.

وبعد تسجيل 54 ألفا و771 إصابة جديدة في يوم واحد، وصل عدد الإصابات في البرازيل إلى مليون و32 ألفا و913، واقتربت حصيلة الوفيات من 50 ألفا.

بينما في المكسيك التي تجاوزت 20 ألف وفاة، أخرت السلطات في مكسيكو سيتي لأسبوع استئناف الأنشطة الاقتصادية بعدما كان ذلك مقررا غدا الإثنين.

وسجلت الهند اليوم قفزة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصبح رابع أكبر دولة من حيث عدد الإصابات في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا.