حالة الطقس: أجواء حارة والحرارة تواصل الارتفاع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، اليوم الأحد، ويسود جو صيفي عادي في كافة المناطق خاصة الجبلية.

وتكون الأجواء ما بين حارة نسبيا وحارة في المناطق السهلية وجو حار إلى شديد الحرارة في المناطق الغورية. الرياح تكون غربية إلى شمالية عربية.

وفي يوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء صيفية والحرارة حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء حارة في المناطق السهلية. بينما يسود طقس شديد الحرارة في المناطق الغورية.

ومع ساعات المساء يسود جو لطيف ومنعش خصوصاٌ في المناطق الجبلية. الرياح شمالية غربية بوجه عام مع هبات نشطة أحيانا.

في يوم الثلاثاء، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

Advertisements

الأجواء الصيفية العادية ستبقى المسيطرة نهارا والأجواء تتحول إلى معتدلة ليلا بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.

في يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون أقل من المعدلات السنوية العامة بقليل لمثل هذا الوقت من السنة.

وتسود أجواء صيفية معتدلة نسبياً بوجه عام مع طقس حار نسبيا خلال ساعات الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تتحول الأجواء إلى معتدلة بوجه عام ومائلة للبرودة قليلا في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.

يوم الخميس، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تحوم حول المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مائلة للبرودة في الصباح مع سحب متفرقة، ثم تتحول الأجواء إلى حارة خلال ساعات الظهر والعصر.

وفي ساعات الليل يسود طقس معتدل عموماً ومائل للبرودة قليلا في القمم الجبلية. الرياح تكون شمالية غربية.