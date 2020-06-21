شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رحيم: حرص الدولة علي تقديم الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة مطمئن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب عن دائرة إيتاى البارود وشبراخيت بمحافظة البحيرة، أن إعلان وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار (100 مليون صحة) لدعم وتشجيع المرضي أصحاب الأمراض المزمنة على مواصلة استكمال علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بطرق آمنة في المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى القوافل العلاجية بكافة محافظات الجمهورية، خطوة جيدة للتأكيد على ضرورة مواصلة تقديم الخدمات العلاجية والطبية للمرضي، بجانب دور المستشفيات في علاج مصابي فيروس كورونا.

وقال النائب أشرف رحيم، ل"الخليج 365"، إن هذه الخطوة فيها رسالة طمأنة لأصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون أشد المعاناة منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم كله، مؤكدا أن أصحاب الأمراض المزمنة في ظل أنهم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، هذا الأمر أثار مخاوف هؤلاء المرضي من التوجه للمستشفيات خوفا من العدوي، مشددا علي ضرورة توفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهؤلاء المرضى.

Advertisements

وأشار رحيم، إلي ضرورة التأكيد على توجيه رسالة طمأنة لأصحاب الأمراض المزمنة بتخصيص أماكن آمنة في المستشفيات لعلاجهم وتقديم الخدمات الصحية لهم، مشيدا بإطلاق القوافل العلاجية بكافة المحافظات لتقديم الخدمات الصحية لهؤلاء المرضي.