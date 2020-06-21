شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 26 حالة مؤكدة بكورونا منها 22 في بكين والان نبدء بالتفاصيل

سجل بر الصين الرئيسي اليوم الأحد 26 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الإصابات الجديدة تم تسجيل 22 حالة في بكين وهو نفس العدد الذي تم تسجيله قبل يوم.

وسجلت المدينة التي يتجاوز عدد سكانها 20 مليون نسمة أول حالة في أحدث موجة في 11 يونيو. وتم الربط بين عودة ظهور الفيروس وسوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في جنوب غرب بكين.

وسجل بر الصين الرئيسي ست حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض عليها بانخفاض عن سبع حالات تم تسجيلها قبل يوم.

وسجلت الصين حتى الآن 83378 حالة إصابة مؤكدة بكورونا.