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ترامب يعتزم إعلان قيود جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس السبت إنه سيعلن قيودا جديدة على التأشيرات خلال اليومين المقبلين لمنع دخول عمال أجانب معينين وحماية الأمريكيين الذين يعانون من سوق العمل التي دمرتها جائحة فيروس .

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "سنعلن شيئا ما غدا أو بعد غد بشأن التأشيرات".

وسئل ترامب عما إذا كانت هناك استثناءات من القيود الجديدة فقال قليلة جدا.

وقال منتقدون إن من المتوقع على ما يبدو أن يستغل ترامب الجائحة لتحقيق الهدف الذي يسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة. ويمثل موقفه الصارم تجاه الهجرة محور حملته لإعادة انتخابه.

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