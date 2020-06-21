شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت السلطات الصحية بكوريا الجنوبية اليوم الأحد عن تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة الإصابات إلى 12,421 حالة.

ومن بين الـ48 حالة الجديدة، جاءت 40 حالة من انتقال العدوى محليا، و8 حالات من الخارج.

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وفيما يتعلق بحالات الإصابة المحلية، اكتشفت 16 حالة في سيئول و8 حالات في إقليم كيونغ كي، و10 حالات في دايجون، وحالتان في إقليم كانغ وون وحالة في كل من دايغو، وكوانغ جو، وسيجونغ، وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

وأما بالنسبة لحالات الإصابة القادمة من الخارج، فجاءت 8 حالات أثناء إجراءات الحجر الصحي بالمطار، وظهرت حالتان في إقليم كيونغ كي وحالة في كل من سيئول وإقليم كيونغ سانغ الجنوبي أثناء العزل الذاتي الإلزامي.

وبلغ عدد حالات الوفاة 280 حالة دون تسجيل وفيات جديدة.