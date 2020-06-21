شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. ترامب يفتتح حملته الانتخابية في ولاية أوكلاهوما والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال افتتاح تجمعه الانتخابي في تلسا بأوكلاهوما: أقف أمامكم اليوم لأقول أن الأغلبيية الصامتة باتت أكبر من المتوقع.. بعد 5 أشهر سوف نلحق هزيمة نكراء بـ "جو النعسان".

وتابع، نعمل رغم الكثير من الأشخاص الطالحين لكننا نكسب، لم يقم أي رئيس أو إدارة بما قامت به إدارتي. وأضاف قائلاً: استطعنا تحويل الولايات المتحدة لأهم دولة في مجال الطاقة، وفي المجال العسكري أنفقنا أكثر من 2 تريليون دولار لتعزيز قواتنا كذلك أبرمنا اتفاقيات تجارية منصفة لأمريكا بعد سنوات طويلة وأعدنا الوظائف إلى أوكلاهوما وغيرها من الولايات.

وعن الأحداث الأخير قال ترامب أن مناطق التوتر في بلادنا يديرها ديمقراطيون، والشعب الأمريكي رأى كيف حرق المتطرفون المباني وتعرضوا للشرطة بالأذى.وأضاف عمدة سياتل استستلم للفوضويين وانظروا إلى ما قاموا به.

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وفي نفس السياق هاجم ترامب منافسه للرئاسه جو بايدن، بأنه "لم ينتقد أيا من أحداث العنف التي ضربت البلاد.. ما زال صامتا بشأن غوغاء الحزب اليساري. وقال لا يصلح أن يكون زعيما للبلاد بل هو زعيم للفوضويين "بايدن" دفع كفالات لإخراج المخربين من السجون".

وأضاف "شعبنا لا يؤمن بالعنف ولن نخضع لتهديدات المخربين، المعادلة بسيطة.. هل تريدون دعم الغوغاء أم دعم اقتصادنا؟".

وأكد ترامب أمام مناصريه أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) انطلق من الصين ويجدر بنا تسميته الفيروس الصيني، وإجرائنا بإغلاق حدودنا مع أوروبا أنقذ حياة آلاف البشر، الأمر الذي لم تقم ألمانيا أو كوريا الجنوبية بعدد فحوص كورونا الذي قمنا به.