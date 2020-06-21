ترامب بأول تجمع انتخابي.. أشاد بمؤيديه وهاجم بايدن وتجاهل فلويد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، في أول تجمع انتخابي له منذ وقف التجمّعات قبل 3 أشهر بسبب تفشّي وباء كورونا المستجد، بحضور أنصاره، وشن هجوما على منافسه الديمقراطي جو بايدن.



ووصف ترامب، أنصاره بـ"المحاربين" لأنهم جاؤوا للمشاركة في المؤتمر الذي عقد بمدينة تولسا بولاية أوكلاهوما، قبيل انتخابات الرئاسة التي ستعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب مخاطباً أنصاره: "أودّ أن أشكركم، أنتم محاربون"، مندّداً بـ"وسائل الإعلام المضلّلة"، التي قال إنّها "لا تروّج سوى للأخبار السلبية".

وأقر فريق الحملة الانتخابية لترامب انتخابات أقرّ قبل ذلك بقليل بأنّ حجم المشاركة في التجمّع أتى أقلّ من المتوقّع.





الهجوم على بايدن

وشنّ ترامب هجوما عنيفا على منافسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة المرشّح الديموقراطي جو بايدن، ووصفه بأنه "دمية في يد اليسار الراديكالي".

وقال ترامب إنّه "في أمريكا التي يريدها جو بايدن يتمتّع السارقون والأجانب المقيمون بطريقة غير شرعية بحقوق أكثر من الأمريكيين الذين يحترمون القانون".





وأضاف أنّ منافسه الديموقراطي في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني "لم يحقّق شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان نائباً للرئيس".

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طمأنة على صحته

وأكّد ترامب، أمام أنصاره في تولسا بولاية أوكلاهوما أنّه بصحّة جيدة، نافياً الشائعات التي سرت حول صحّته بعد مشاركته قبل أسبوع في حفل بدت عليه خلاله أمارات التعب.





وقال ترامب: "إذا كانت هناك مشكلة سأبلغكم بها".

تجاهل فلويد

ورغم تحدث ترامب لأكثر من ساعة ونصف خلال التجمع انتخابي له منذ شهور دون ذكر حادث مقتل جورج فلويد.

وتوفي فلويد، ذو الأصول الأفريقية، بعد أن تعرض للخنق من قبل ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس في 25 مايو/أيار.





ودون التطرق إلى مقتل فلويد أو قضايا العنصرية المنظمة، ركز ترامب على الاضطرابات والمظاهرات التي وقعت في العديد من المدن بعد وفاته.

وقال ترامب: "إذا حصل الديمقراطيون على السلطة، فسيصبح المشاغبون مسؤولين ولن يكون أحد بأمان".

وأشار إلى المحتجين قائلا: "إنهم يريدون تدمير تراثنا.. إنهم يريدون إلغاء وحل أقسام الشرطة في بلادنا".