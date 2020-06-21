نقيب الإعلاميين: العناية الإلهية ونجاح ثورة 30 يونيو عبرت بنا الى بر الأمان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إن ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة كل قطاعات الشعب المصرى و أنها كانت ثورة جماهيرية لم يشهد مثلها التاريخ الحديث، مضيفا أن الشعب المصرى دائما ما كان يبرهن لفطرته الوطنية أنه يعتبر أمن مصر و سلامتها هى كل شئ و أنه فى الوقت ذاته يرفض أى معتد داخلى او خارجى يحاول أن ينال من بنيان هذا الشعب الأصيل أو يشوه تاريخه فانتفض الشعب و خرج الى الشارع بكافة أطيافه و رجاله و نساءه و أطفاله للتاكيد على إرادته أمام العالم و أنه يرفض هذا العبث و تلك العشوائية من خفافيش الظلام.
و أضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعات الدينية المتطرفه حاولت أن تعبث بأمن و استقرار الوطن و لكن لم تنجح فى تغيير بنية الشعب المصرى، متابعا :" و فى ذات الوقت و كما عاهدنا دائما ساند و حمى الجيش المصرى فى تلك الفترة الحاسمة ارادة الشعب و رفضه التام لحكام الظلام و أثبت الرئيس السيسى فى ذلك التوقيت أن مصر و شعبها هى أغلى و أهم شئ فى الوجود و قد نصر الله الحق و عادت مصر الى أبنائها المخلصين و احترم العالم ارادة الشعب المصرى فى ذلك التوقيت".
و لفت طارق سعدة الى أنه فى ذلك التوقيت وجدنا مشهدين فى الإعلام ، خوارج الإعلام الذين يناصرون الجماعة الإرهابية و الإعلاميون الوطنيون المخلصون الذين ينحزون لمصلحة الدولة المصرية و شعبها ، مضيفا أن الثورة نجحت و ذهب اعلام طيور الظلام الى الجحيم و بقى الإعلاميون الشرفاء الخائفون على مصلحة هذا الوطن، و أنه لولا ثورة 30 يونيو لتعرض هؤلاء الاعلاميون الشرفاء للانتقام من الجماعة الارهابية و لكن العناية الالهية و نجاح ثورة 30 يونيو جعلت الجميع يعبر الى بر الأمان و السلام .
و ذكر طارق سعدة أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو بدأت الدولة تفكر فى كيفة ترتيب البيت الإعلامى المصرى و جاء ذلك من خلال الهيئات الإعلامية و انشاء نقابة الإعلاميين التى تعتبر واحده من أهم المكاسب للإعلاميين بعد ثورة 30 يونيو هذا الحلم الذى ناضل من أجله الإعلاميين لعقود طويلة لم يتحقق الا فى عهد الرئيس السيسى و بدأ الهيئات الاعلامية تمارس دورها الفاعل فى ضبط المشهد الإعلامى و تطبيق معايير المهنة على الممارسين فافرز هذا التطبيق من يصلح أن يكون إعلاميا و من لم يصلح و ظهر ميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى الذى أعدته نقابة الإعلاميين و نشر فى الجريدة الرسمية فى ديسمبر 2017 ليكون مبصرا لجموع الإعلاميين و تعريفهم بحقوقهم وواجبات مهنتهم و عليه بدأ يقفذ الإعلام المصرى قفذات هائلة فى تجاه المهنيه و ضبط المشهد الإعلامى.
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